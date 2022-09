Une femme attaque son conjoint à la machette lors d'une dispute alcoolisée à Saint-Sauveur

Lors d'une dispute d'un couple à Saint-Sauveur (Haute-Saône), une femme s'en est prise à son conjoint avec une machette, lui causant plusieurs coupures aux bras et à la hanche. L'homme a été transporté à l'hôpital de Vesoul pour des blessures légères. Les deux étaient acloolisés.

Les deux sont bien connus des services de police. La femme a été placée en garde à vue et sera jugée ce lundi matin au tribunal de Vesoul pour tentative d'assassinat.