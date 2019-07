Une femme attaquée au couteau en pleine nuit dans un quartier résidentiel de Toulouse

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une femme a été sauvagement attaquée à l'arme blanche alors qu'elle marchait dans une rue pavillonnaire du quartier des Minimes, à Toulouse. Elle a reçu plusieurs coups de lame et a été évacuée en urgence absolue à l'hôpital.

Sur le trottoir on distingue à gauche de larges traces de sang.

Toulouse, France

Le chemin des Linières est une rue très résidentielle du quartier des Minimes, avec de cossues maisons et l'école Pierre et Marie Curie. C'est là que la victime a été agressée peu après deux heures du matin ce jeudi 18 juillet. Deux traces de sang sur le trottoir en attestent encore. Les voisins disent avoir entendu des cris et une voiture démarrer en trombe. Les pompiers sont intervenus à 02h25 pour de multiples plaies par arme blanche sur cette femme. Ils l'ont transférée en urgence absolue à l'hôpital Purpan.

Le chemin des Linières est une rue très calme et pavillonaire. © Radio France - Bénédicte Dupont

Les policiers ont ensuite quadrillé le quartier jusqu'à 03h30, avertissant le voisinage de ne surtout pas toucher l'arme si ils la trouvaient dans leur pavillon. Ils sont ensuite revenus entre six et sept heures du matin pour interroger les riverains.

La victime semble être une personne connue du quartier mais on ignore si elle l'habite.