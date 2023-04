Une femme avec une prothèse chute en forêt à Roquessels, le vent complique l'intervention des pompiers

Une intervention compliquée par le vent pour les pompiers de l'Hérault ce samedi soir. Une femme porteuse d'une prothèse a fait une chute en se baladant en forêt dans la commune de Roquessels, au nord de Béziers, au lieu dit la Grange Lasserre.

Âgée d'une cinquantaine d'années et habitante de Roujan, elle marchait avec son conjoint sur des petits sentiers non balisés, "habituellement empruntés par les chasseurs" précise le maire de la commune, Michel Salles. Tellement étroits que le camion des secours ne peut pas passer pour aller récupérer la victime.

Hélitreuillage impossible à cause du vent

Sur place, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, le Dragon 34 et les sapeurs pompiers de Magalas. Sauf qu'il est impossible pour l'hélicoptère d'être stable et d'hélitreuiller la civière à cause du vent qui souffle trop fort. Le département de l'Hérault est en vigilance jaune et les rafales peuvent atteindre 80 kilomètres/heures. Les pompiers vont donc devoir trouver une autre solution pour secourir cette femme.