Une femme battue trouve refuge à la mairie de Limoges

C'est une scène inhabituelle qui s'est déroulée ce vendredi matin à la mairie de Limoges. Une femme de 34 ans victime de violences conjugales est venue trouver refuge. Son concubin a été interpellé et condamné lundi à deux ans de prison ferme.

La victime a reçu des coups de poing au visage et des coups de pied dans les jambes (photo d'illustration)

Une femme de 34 ans a été prise en charge ce vendredi matin, un peu avant 9 heures, à la mairie de Limoges. Elle était venue se réfugier après avoir reçu de multiples coups au visage et au niveau des jambes. Elle explique clairement que ces coups ont été donnés par son compagnon. La police se rend alors au domicile du concubin, un homme âgé de 45 ans.

Le quadragénaire est interpellé dans le secteur Carnot, puis placé en garde à vue. Déjà connu des services, il est ivre au moment de son arrestation avec un taux d'alcoolémie de 1,60 g/l de sang, soit plus de 3 fois le seuil autorisé.

Des violences quasi-quotidiennes

Pendant ce temps, la victime est prise en charge par les pompiers et conduite au CHU. Le visage tuméfié, une plaie au crâne, elle se plaint également de douleurs au niveau du dos et des jambes. Gardée en observation toute la journée, elle souffre d'un traumatisme crânien et se voit prescrire une ITT supérieure à 8 jours.

Au moment de déposer plainte, la trentenaire explique qu'elle fait l'objet de violences quasi-quotidiennes et de séquestrations. Elle est alors prise en charge par l'ARSL (Association de Réinsertion Sociale du Limousin), dans le cadre d'une procédure d'urgence.

Deux ans de prison ferme

Lors de sa garde à vue, prolongée de 24h, le concubin minimise les faits. Selon la police, il aurait même évoqué une chute dans les escaliers pour justifier les hématomes. Dimanche, il est finalement déféré au Parquet de Limoges, puis présenté au juge des libertés et de la détention, qui décide de le placer en détention provisoire.

Jugé lundi en comparution immédiate, le quadragénaire a été condamné à deux ans de prison ferme et un an de sursis pendant trois ans. A l'issue de l'audience, il est donc retourné à la maison d'arrêt de Limoges.

La Police de Limoges invite les victimes et / ou les témoins à signaler les faits de violences intrafamiliales en composant le 17 police secours, en déposant plainte ou en effectuant les démarches sur les plateformes numériques suivantes : arretonslesviolences.gouv.fr et moncommissariat.fr