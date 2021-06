Une motarde de 65 ans blessée grave après un accident avec deux voitures à Montaillé

Une motarde de 65 ans a été grièvement blessée à Montaillé ce mardi. C'était vers 16h15 à l'intersection entre la D357 et la D58.

Un accident entre une moto et deux voitures a fait une blessée grave. C'était vers 16h15 ce mardi 8 juin, sur la commune de Montaillé, à l'intersection entre la D357 et la D58, à l'est du département.

La motarde de 65 ans, originaire de Loire-Atlantique, a cherché à doubler un véhicule qui s'apprêtait à tourner à gauche. Elle a percuté une autre voiture arrivant en face et a été projetée vers le premier véhicule dans le choc.

La victime souffre de multiples fractures ouvertes, mais son pronostic vital n'est pas engagé.