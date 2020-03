Une femme braque un salon de coiffure à Donzère

Une femme armée d'un pistolet a braqué un salon de coiffure à Donzère ce samedi après-midi. Elle est repartie à pied avec la recette de la journée et a été interpellée quelques minutes plus tard. Elle est en garde à vue pour vol à main armée.

Perruque sur la tête et entièrement vêtue de noir, une femme se présente dans un salon de coiffure de Donzère ce samedi, vers 15h30. Elle sort un pistolet et braque le personnel pour récupérer la caisse. Sans blesser personne, elle empoche les recettes de la journée, soit 175 euros. Elle quitte le salon, situé rue basse bourgade, à pied. Aussitôt alertées, les forces de l'ordre partent à sa recherche et l'interpellent une dizaine de minutes plus tard. La femme, née en 1981, a été placée en garde à vue pour vol à main armée.