Une femme brûlée découverte à Brigueil en Charente

Une femme a été découverte en train de brûler, ce mercredi en tout début d'après-midi, dans une partie boisée de la commune de Brigueil près de Confolens en Charente. C'est un témoin qui a alerté les pompiers et les gendarmes de la brigade de Confolens. On ne sait rien de ce qui a pu arriver à la victime : a-t-elle voulu s'immoler ? En tout cas, elle était seule. Les investigations sont en cours pour en savoir plus. Elle a été héliportée par le SMUR de la Haute-Vienne voisine, en urgence absolue, vers le service des grands brûlés au CHU Pellegrin de Bordeaux.

ⓘ Publicité