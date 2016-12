Une femme brûlée dans l'explosion de son garage à Louvie-Juzon

Ce vendredi matin une explosion de gaz a eu lieu dans un garage attenant à une maison de Louvie-Juzon. La propriétaire de 69 ans a été brûlée.

"On a cru à un tremblement de terre" raconte Justine une voisine de la maison qui a été soufflée. L'explosion a eu lieu vers 11 heures ce vendredi matin quartier Pédehourat à Louvie-Juzon. Le tuyau d'alimentation de la gazinière pourrait être à l'origine du sinistre.

Brûlée au visage et aux mains

L'habitante de la maison a été brûlée au visage, aux mains et aux pieds. Cette femme de 69 ans a été transportée à l'hôpital de Pau par les pompiers. "Elle était choquée" raconte Rémi un de ses jeunes voisins qui est venu la secourir "elle a eu beaucoup de chance". Selon les premiers éléments c'est en ouvrant la porte du garage que la gazinière aurait explosé. Tout le garage a été soufflé.

L'entrée du garage qui a été soufflé à Louvie-Juzon © Radio France - Jeanne marie Marco

Un bruit dans tout le village

Tous les habitants de Louvie-Juzon ont entendu l'explosion "un bruit horrible, on s'est demandé ce que c'était, c'est pire que la guerre presque" raconte Justine. Françoise a senti les murs vibraient "j'étais au premier étage ça a vibré de partout [... ] puis on a vu de la fumée donc on est vite parti l'aider".