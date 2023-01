Une femme condamnée à dix ans de prison pour avoir tenté de se suicider avec son fils près de Saint-Gaudens

Elle avait tenté de se suicider, avec son fils de cinq ans à ses côtés, en lançant sa voiture contre un arbre. Cette mère de famille était jugée en appel par les assises du Tarn-et-Garonne à Montauban. Le procès a débuté vendredi 27 janvier et s’est achevé ce lundi.

ⓘ Publicité

L'accusée a finalement été condamnée à dix ans de prison. En première instance en février 2022 à Toulouse, cette femme de 48 ans avait été condamnée à la même peine. Elle encourait la réclusion criminelle à perpétuité.

L'infidélité de son mari à l'origine de son geste

Les faits se sont déroulés il y a un peu plus de trois ans, en décembre 2019 dans le Comminges. L’accusée avait découvert que son mari la trompait avec une secrétaire. Peu de temps après, elle avait tenté de se suicider à bord de sa voiture avec son fils de cinq ans sur le siège passager, en jetant sa voiture contre un arbre près de Saint-Gaudens, après avoir désactivé l'airbag et envoyé un texto d'adieu. Depuis, la mère de famille était en détention à Seysses et n'avait plus aucun contact avec son enfant.