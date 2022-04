Une femme condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour avoir mordu un pompier du Gard à Beaucaire

Il y a un peu plus d'un an, en décembre 2020, une femme mord un sapeur-pompier au bras, lors d'une intervention à Beaucaire, dans le Gard. Elle vient d'être déclarée coupable ce mercredi. Elle est condamnée à 4quatre mois de prison avec sursis, et devra aussi indemniser le pompier. Le Sdis du Gard et son conseil d’administration réaffirment leur total soutien aux sapeurs-pompiers et rappellent que "les dépôts de plainte sont systématiques en cas d’outrage, de menaces ou de violences".