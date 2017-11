Une femme condamnée après avoir simulé un kidnapping pour passer du bon temps avec son amant en Haute-Loire

Elle avait prétendu avoir été enlevée pour pouvoir rejoindre son nouvel amant au Puy-en-Velay l'été dernier. La jeune femme de 25 ans a été condamnée ce jeudi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Mende en Lozère.

Sandy Gaillard, militante Front national et candidate FN aux cantonales 2015 en Lozère, était jugée pour "dénonciation mensongère". Outre sa peine avec sursis, elle a également été condamnée à une mise à l'épreuve de deux ans, à une obligation de soins et à 5 000 euros d'amende.

Les faits remontent au 22 juillet 2017. Séparée de son mari et vivant avec un nouveau compagnon en Lozère, elle fait parvenir un SMS à ce dernier affirmant qu'elle a été kidnappée et jetée dans le coffre d'une voiture noire. Affolé, son nouveau compagnon prévient les gendarmes qui déclenchent le plan Épervier. Un hélicoptère et une cinquantaine de militaires sont mobilisés pour rechercher la jeune femme en Lozère et en Haute-Loire jusqu'au dimanche 23 juillet en fin d'après-midi.

Une version dure à avaler

Lors de son audition, elle déclare calmement que ses ravisseurs ont simplement décidé de la relâcher. Une version truffée d'incohérences que les enquêteurs ont du mal à avaler. Elle finit par avouer avoir inventé de toutes pièces un rapt afin de dissimuler une escapade au Puy-en-Velay avec un autre homme que son compagnon. L’homme n’est pas un inconnu, impliqué en politique et candidat malheureux aux dernières législatives en Lozère.

France Bleu Bleu Lozère a recueilli le témoignage exclusif de Sandy Gaillard, qui vit recluse chez ses parents depuis quatre mois. Évitant le contact avec les gens. Jusqu'à son procès ce jeudi.