Une femme condamnée pour avoir renversé volontairement son ex-conjoint à Sablé-sur-Sarthe

Une femme a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis ce vendredi 5 août au tribunal du Mans pour violences volontaires avec arme par destination. Elle était jugée en comparution immédiate pour avoir renversé volontairement son ex-conjoint avec sa voiture, alors que les enfants du couple de 3 et 4 ans étaient présents dans le véhicule. C'était vers 1h du matin, à Sablé-sur-Sarthe, dans la nuit du dimanche 31 juillet au lundi 1er août.

Ce soir-là, elle cherche à l'approcher pour discuter. Face à son refus, elle remonte dans sa voiture et le percute quand il traverse le passage piéton. Elle a expliqué dans un premier temps qu'il s'agissait d'un accident, elle aurait essayé de lui barrer le passage puis se serait trompée entre la marche arrière et la première vitesse. Les témoignages recueillis par les gendarmes et la violence du choc, la victime a été propulsée sur près de cinq mètres, laissent peu de doute sur le caractère intentionnel des faits.

Pourquoi ? La question reste en suspens

Mais à l'audience, si le tribunal parvient rapidement à établir les faits, ce n'est pas le cas des motivations de la prévenue ou même de ses rapports avec la victime. En couple à partir de 2016, elle affirme qu'ils continuaient de se fréquenter, lui maintient que leur relation était terminée depuis plusieurs semaines, mais qu'elle refuserait de l'admettre. Il a déposé une main courante pour harcèlement le 25 juillet.

Il avait également interdiction de l'approcher suite à une condamnation en 2016 pour violences conjugales à l'encontre de la prévenue. C'est le caractère particulier de ce dossier, qui a été souligné par la présidente du tribunal, la procureure et les deux avocates : pour une fois, l'auteure de violences conjugales est une femme. "C'est quand même exceptionnel de voir une femme en comparution immédiate, la première des questions à se poser est pourquoi?" insiste Jennifer Neveu, l'avocate de la prévenue. "Le ministère public doit aussi rechercher le contexte de l'infraction, il y a une relation compliquée d'emprise qu'il aurait fallu éclaircir."

Une procédure trop rapide selon les avocates

Elle n'a pas demandé le renvoi de l'audience afin d'éviter un maintien en détention provisoire pour sa cliente, mais elle regrette une procédure trop rapide. Un avis partagé par l'avocate de la partie civile. Selon Linda Medjber, certaines circonstances aggravantes comme la présence des enfants auraient pu être retenues. "Et puis sur les conséquences physiques pour mon client, on dit qu'il n'y a pas d'ITT, mais pour le moment il ne peut rien faire, il a des difficultés à se déplacer", raconte l'avocate. "Je trouve ça dommage de passer à côté de ce dossier, de liquider des dossiers comme ça, tous ces éléments aurait pu être éclaircis si la procédure avait pris plus de temps et si nous n'étions pas passés en comparution immédiate."