Une femme d'une cinquantaine d'années meurt dans l'incendie de son appartement à Saint-Martin-de-Ré

Une femme d'une cinquantaine d'années a trouvé la mort dans l'incendie de son appartement, ce samedi midi à Saint-Martin-de-Ré, dans la résidence "Les Remparts" située à deux pas du port confirme le maire Patrice Déchelette. "Elle n'a pas réussi à sortir à temps de son appartement" a-t-il précisé à France Bleu La Rochelle malgré "l'arrivée rapide des pompiers". C'est un voisin qui a donné l'alerte.

La dame était seule dans son appartement et vivait à l'année dans une résidence "occupée à plus de 90% par des résidents secondaires". Le service de secours et d'incendie SDIS 17 fait état de deux personnes prises en charge.

Le feu a fortement endommagé l'appartement selon le maire, mais les pompiers ont réussi à préserver le reste de la résidence d'un étage. Ils ont du déployer la grande échelle, et attaquer les flammes avec une lance pour éteindre le sinistre. Une enquête est ouverte, on ne sait pas ce qui a pu provoquer cet incendie.