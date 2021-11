Une femme d'une cinquantaine d'années décède dans l'incendie de sa maison à Vesoul

Une femme a été retrouvée morte dans sa chambre, dans sa maison en feu rue Rouget de l'Isle, à Vesoul, lundi 1er novembre. Les pompiers sont sur place depuis 6h45. D'après les premiers éléments, l'incendie aurait pris entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, au niveau de la chaufferie.

Appelés un peu avant 7 heures, lundi 1er novembre, les pompiers de Haute-Saône ont découvert le corps sans vie d'une femme d'une cinquantaine d'années. La victime a été retrouvée dans une chambre d'une maison de plusieurs étages située au 19 rue Rouget de l'Isle, à Vesoul. D'après les premiers éléments de l'enquête, le feu aurait pris entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, au niveau de la chaufferie.

Les pompiers sont encore sur place en ce moment, après une légère reprise d'incendie, mais le feu a été maîtrisé. Les flammes ont fait une victime. On ignore encore les causes exactes du départ de feu. Une enquête est en cours. Les polices judiciaires et scientifiques sont sur place.