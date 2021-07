Une jeune femme d'une vingtaine d'années s'est noyée mercredi soir au large de Cayeux-sur-Mer

Une baigneuse âgée d'une vingtaine d'années s'est noyée mercredi soir au large de Cayeux-sur-Mer, indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. La jeune femme n'a pas pu être réanimée malgré l'intervention des secours. Selon les pompiers de la Somme, elle aurait été surprise par la montée de la marée.

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez et les pompiers ont été appelés vers 19h20 pour secourir cette baigneuse. Elle a été prise en charge une vingtaine de minutes plus tard. Le médecin du Samu 80 n'a pu que constater le décès de la jeune femme peu avant 21h.

Dans son communiqué, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle qu'il faut composer par téléphone le 196 ou par VHF sur le canal 16 si on est victime ou témoin d'un incident sur la mer.