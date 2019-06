Une femme dans un état critique après avoir été agressée dans un parking à Nice

Nice, France

Son pronostic vital est toujours engagé. Une antiboise a été agressée samedi vers 2h, dans un parking public situé en dessous du Théâtre National de Nice. Alors qu'elle regagnait son véhicule, après avoir assisté à la fête de la musique sur la place Masséna, un homme lui assène plusieurs coups à la tête. La victime est retrouvée quelques minutes plus tard par des témoins. Elle est à moitié nue, allongée dans une flaque de sang. La police arrive rapidement sur les lieux et procède à l'interpellation d'un suspect, resté sur les lieux de l'agression, dans un état "confus et alcoolisé", précise le parquet.

La piste du viol étudiée

L'homme, placé en garde à vue, a été déféré devant un juge d'instruction ce dimanche. Une information judiciaire a été ouverte pour "tentative de meurtre suivie d'un autre crime." En l’occurrence, c'est l'hypothèse du viol qui est étudiée actuellement par les enquêteurs. Quelles sont les circonstances de l'agression ? Les protagonistes se connaissaient-ils ? Ces questions demeurent, pour le moment, sans réponse car le suspect est peu bavard, la victime est inapte à répondre et les témoins n'ont pas encore été entendus. Seules les caméras de vidéosurveillance du parking "Promenade des Arts" ont commencé à éclaircir le scénario. Selon le parquet, on y voit "au moins une partie" de l'agression.