Aujourd'hui vers 13h30, deux véhicules se sont violemment percutés sur la route du Muy, à Saint-Maxime (Var). La collision frontale a pulvérisé deux véhicules, et tué sur le coup une maximoise de 18 ans.

Sainte-Maxime, France

Scène d'horreur sur la route du Muy, à Saint-Maxime. Vers 13h30, deux véhicules sont entrés en collision frontale, tuant sur place une jeune maximoise âgée de 18 ans.

Dans sa voiture, son père et son frère indemne, et sa mère gravement blessée et transportée par un hélicoptère vers l'hôpital Pasteur de Nice.

L'impact, violent au point de pulvériser l'avant des deux véhicules, a eu lieu lors d'un dépassement. Une automobiliste, seule, se serait déportée et retrouvée face à la voiture familiale. Elle a été conduite à l'hôpital Bonnet de Fréjus par un autre hélicoptère, afin de prévenir une éventuelle hémorragie.

Selon nos confrères de Var Matin, la jeune fille décédée aurait retiré sa ceinture pour passer à l'avant du véhicule au moment de l'impact. Le choc l'aurait alors violemment projetée.

La circulation sur la route du Muy est restée bloquée pendant près de trois heures. En fin d'après midi, le trafic est revenu à la normale.