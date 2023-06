Une femme de 20 ans gravement blessée après un choc frontal avec une autre voiture à Saint-Jean-sur-Mayenne

Un choc frontal entre deux voitures a fait deux blessés, dont une grièvement, ce vendredi 9 juin 2023 au matin. L'accident a eu lieu vers 8h30 sur la route départementale 131 à Saint-Jean-sur-Mayenne. Une femme de 20 ans est en urgence absolue et un homme de 30 ans est lui plus légèrement blessé. Selon les secours, le choc a été très violent et les deux victimes étaient incarcérées dans leur véhicule.

ⓘ Publicité

19 pompiers, les gendarmes de la Mayenne, le SMUR et l'hélicoptère du Samu du Maine-et-Loire sont sur place.