Une femme de 23 ans retrouvée morte à Toulouse, son compagnon s'est rendu

Ce dimanche 19 septembre, peu avant midi, une femme de 23 ans a été retrouvée morte dans son appartement rue Aristide-Maillol dans le quartier du Mirail à Toulouse. Les pompiers, appelés par son compagnon pour la secourir, n'ont pu que constater son décès. Elle présentait de nombreuses plaies au visage.

Trois enfants dans l'appartement

Les pompiers de Haute-Garonne ont également constaté que les trois enfants de la jeune femme étaient dans l'appartement, enfermés dans une pièce. Ils sont âgés de quatre ans, deux ans et un an, et ont été pris en charge.

En voyant le visage tuméfié de la victime, les secours ont appelé la police. Le procureur de la République ainsi qu'un médecin légiste se sont rendus sur place. Mais le conjoint de la jeune femme s'est rendu de lui-même au commissariat de police du Mirail, avec du sang de la victime sur ses vêtements. Il a été placé en garde à vue. Ce dimanche en fin d'après-midi, il était entendu par des enquêteurs.

Un probable féminicide, le compagnon connu des services de police

Selon le parquet de Toulouse, le couple, originaire de Nouvelle-Calédonie, était connu des voisins pour des soirées très festives, bruyantes et alcoolisées. Ils faisaient régulièrement l'objet d'appels à la police.

Le compagnon était par ailleurs connu pour des délits routiers en Nouvelle-Calédonie, et plus récemment pour des faits de violences conjugales en juin 2021. Il a notamment dû suivre un stage de sensibilisation.

Une autopsie sera effectuée sur le corps de la victime en ce début de semaine. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.