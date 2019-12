Une femme de 25 ans attaquée par ses chiens à Saint-Hilaire-de-Brethmas

Il était 21h45 lundi soir lorsque les sapeurs pompiers ont du intervenir rue haute à Saint-Hilaire-de-Brethmas près d'Alés.

A l'arrivée des secours, une femme de 25 ans était retranchée et isolée dans son domicile. Deux chiens particulièrement agressifs étaient à l’extérieur et empêchaient toute intervention.

Le sang froid des sapeurs pompiers

Les sapeurs pompiers d'Alés ont pu finalement accéder au domicile de la victime grâce à une échelle et en passant par la maison d'un voisin. C'est après avoir appelé des renforts, et du matériel adapté aux chiens dangereux, que les deux animaux ont été neutralisés et isolés dans des locaux sécurisés.

la jeune femme blessée à la main et aux jambes

La propriétaire des chiens a pu alors être évacuée par ambulance vers le centre hospitalier d'Alés où elle est soignée pour des morsures à la main et aux jambes.

4 véhicules et 11 sapeurs pompiers ont été mobilisés pour mener à bien cette opération.