Une femme de 25 ans décède au large de L'Île d'Yeu après une balade en mer

Embarqués à bord d'un semi-rigide, trois personnes sont parties faire une virée en mer samedi 9 avril en début d'après-midi près des côtes de L'Île d'Yeu (Vendée). Et c'est à proximité de la pointe du But, à l'ouest de l'île, qu'une vague déferlante a surpris l'équipage vers 14h. Parmi les trois plaisanciers présents à bord du bateau, une femme de 25 ans et un homme de 35 ans tombent à l'eau. Le troisième à bord, un homme de 36 ans, donne l'alerte aux pompiers.

Un mort et un blessé grave

Une équipe de la SNSM arrive rapidement sur place. Elle retrouve le corps sans vie de la jeune femme. Quant à l'homme de 35 ans, il est récupéré en état d'hypothermie par une équipe médicale, qui lui prodigue les premiers soins. Emmené par hélicoptère à l'hôpital de la Roche sur Yon, son état était encore critique ce samedi selon les pompiers de Vendée.