Une femme de 26 ans entre la vie et la mort après un choc frontal près de Saint-Jean-Pied-de-Port

Un grave accident est survenu à Bustince-Iriberry ce dimanche vers 12h55. Un choc frontal entre deux voitures fait plusieurs blessés dont une conductrice de 26 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Très gravement blessée, elle a été héliportée vers le Centre hospitalier de Bayonne. Elle était seule dans son véhicule. En face, quatre personnes étaient à bord. Une femme de 33 ans et un enfant de 7 ans s'en sortent avec des blessures légères et ont tout de même été transportés à l'hôpital de Bayonne. Un homme de 35 ans et un autre enfant de 4 ans étaient également à bord mais sont indemnes.

