Une femme de 26 ans jugée ce lundi pour avoir agressé un arbitre de football castelroussin

Abdelmajid Kettabi, un arbitre castelroussin, a été insulté puis frappé avec une bouteille de bière le 24 février, après un match qui opposait deux équipes de troisième division. Il a dû avoir cinq points de suture et trois jours d'arrêt de travail. La femme qui l'a agressée est jugée ce lundi.

Une femme de 26 ans est jugée ce lundi par le tribunal correctionnel de Châteauroux, pour avoir agressé un arbitre de football.

Les faits se sont déroulés le dimanche 24 février : ce jour-là, l'US Argy reçoit l'équipe de Poulaines pour un match de troisième division.

5 points de suture et trois jours d'arrêt de travail

Il est 17 h quand Abdelmajid Kettabi siffle la fin du match au stade d'Argy. L'équipe de Poulaines vient de s'imposer 4 à 1. Le score est contesté par un supporter, il est très énervé et coupe la route à l'arbitre qui rentre aux vestiaires. Il s'agit a priori d'un footballeur de l'équipe de l'US Argy qui vient de perdre mais qui ne jouait pas ce jour-là. Il se met à l'insulter l'arbitre et se montre menaçant, selon l'arbitre. "Fils de pute, t'es nul faut que t'arrête l'arbitrage", lui aurait-il lancé. La buvette n'est pas loin, il y a du monde autour. La compagne du joueur s'approche d'Abdelmajid Kettabi. Il ne la voit pas venir et elle lui assène un coup de bouteille de bière derrière la tête.

L'arbitre tombe par terre, il a le crâne ouvert. Bilan : cinq points de suture et trois jours d’arrêt de travail. Abdelmajid Kettabi affirme que le couple était sous l'emprise de l'alcool, ce qu'ils démettent. Contactée par France Bleu Berry, la femme de 26 ans qui a agressé l'arbitre ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Elle est seule à devoir s'expliquer devant le juge ce lundi : aucune charge n'a été retenue contre son compagnon.

Abdelmajid Kettabi espère que justice sera rendue pour ne pas que cela se "répète pour les autres arbitres". Ce Castelroussin de 49 ans se dit encore sous le choc, il a fait des "cauchemars" de son agression.

"Même au travail, parfois je pense qu'il y a quelqu'un : à chaque fois que je marche tranquillement et au bout d'un moment, j'imagine quelqu'un qui va me donner un coup par derrière", confie ce salarié de chez Pyrex. Il marque une pause : "Ce qui m'est arrivé le 24 février, c'est inoubliable".