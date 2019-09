Une femme de 27 ans tuée par son compagnon au Havre

Le Havre, France

Une femme de 27 ans est morte ce lundi midi au Havre, rue des Briquetiers, quartier de l'Eure, devant le magasin Leader Price. Les coups de couteau ont été portés par son compagnon qui venait de sortir du supermarché. La scène s'est produite devant les enfants de la jeune femme âgés de 2, 4 et 6 ans. La police a été appelée par les employés du supermarché vers 13H10, la femme est décédée de ses blessures, sur place quelques minutes plus tard à 13H30. L'homme est un havrais âgé de 37 ans, on ignore encore si il est le père d'un ou de plusieurs enfants. Ces derniers ont d'abord été pris en charge par les employés du supermarché puis par les médecins et la police. Sur place, une tente a rapidement été installée car de nombreuses personnes se sont massées sur le trottoir en face de la scène de crime. Les témoins sont en cours d'audition par la police afin de déterminer les circonstances exactes de ce meurtre. Une cellule psychologique a été mise en place au commissariat du Havre et le supermarché a fermé ses portes pour la journée, de nombreux employés sont en état de choc.