Une femme de 28 ans retrouvée morte à Ussel, son compagnon arrêté

Le corps sans vie d'une femme de 28 ans a été retrouvé à Ussel, en Corrèze, dans la maison occupée par le couple et leur jeune enfant. Le compagnon de la victime vient d'être arrêté ce dimanche. Une enquête est ouverte par la police.

Ussel, France

Tout reste encore à élucider dans cette affaire pour laquelle les enquêteurs et le parquet de Tulle se montrent très prudents. Cela fait suite à la mort d'une femme de 28 ans au sein d'une maison située rue des Percé Neige, à Ussel, dans le quartier de la Borde. Son corps sans vie a été découvert vendredi matin au domicile qu'elle partageait avec un homme de 35 ans et leur enfant âgé d'un peu plus de deux ans.

Le compagnon de la victime arrêté

Selon les informations de France Bleu Limousin, le compagnon de la victime, originaire du Portugal, vient d'être arrêté ce dimanche après-midi. Il a été appréhendé par la police à Ussel, chez une amie. Son placement en garde à vue vient de lui être signifié.

Une autopsie mardi à Limoges

Mais, pour l'heure, aucune hypothèse n'est avancée sur les raisons du décès de la jeune femme, qui présenterait des traces de plaies sur le corps. Une enquête pour "recherche des causes de la mort" est ouverte. En l'état actuel, les enquêteurs ne savent pas dans quelles circonstances la mère de famille est décédée. Pour essayer d'en savoir plus, une autopsie sera pratiquée sur le corps de la victime ce mardi matin à l'institut médico-légal de Limoges.