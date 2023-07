Une femme de 31 ans décède dans un accident de la route à Sainte-Hélène, une fillette entre la vie et la mort

Un face a face entre deux véhicules a fait un mort et plusieurs blessés ce dimanche peu avant 18h. Deux voitures se sont percutées de plein fouet route des landes à Sainte-Hélène. La conductrice d'un des véhicule, une femme de 31 ans est décédée. Une fillette de 5 ans a été transportée par l'hélicoptère du Samu au CHU Pellegrin en urgence absolue, un garçon de 2 ans a lui aussi été transporté aux urgences pédiatriques dans un état plus rassurant. Un homme de 50 ans a également été blessé et transporté à la clinique d'Ares.

