Pas-de-Calais : une femme de 40 ans tuée à coups de couteau, son compagnon est l'agresseur présumé

Les pompiers du Pas-de-Calais ont été appelés ce jeudi soir pour un violent différend familial au Souich, un village de 157 habitants de la communauté de communes des campagnes de l'Artois.

Sur place, ils trouvent une femme morte, ensanglantée, une mère de famille de 40 ans qui vient de subir des coups de couteau.

Son conjoint, l'agresseur présumé, âgé de 40 ans également, est grièvement blessé.

Son pronostic vital était engagé ce vendredi matin. Il a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital de Doullens, dans la Somme. L'homme se serait automutilé après son acte mortel.

Les deux enfants du couple présents

Les deux enfants du couple, deux adolescents âgés de 14 et 18 ans, étaient présents lors du drame.

Très choqués, ils ont dû être pris en charge à l'hôpital d'Arras.

Enquête de la gendarmerie

La gendarmerie est chargée de l'enquête. Selon les premières investigations, aucune plainte pour violences n'avait été déposée ces derniers temps par la victime.

La gendarmerie nationale a renforcé récemment son dispositif pour mieux détecter les cas de violences conjugales via des maisons de confiance et de protection des familles dans le Béthunois et l'Arrageois.

Plusieurs numéros existent pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales © Radio France

Rixe familial au Portel

Au Portel, près de Boulogne-sur-Mer, une rixe a éclaté vers 22h au sein d'une même famille. Il y a deux blessés graves : les parents, un homme et une femme âgés de 59 et 58 ans. L'agresseur n'est autre que le fils qui a été maîtrisé par les policiers. Une jeune fille de 19 ans a été choquée par les événements et emmenée à l'hôpital.