Une femme de 43 ans gravement blessée dans un accident de la route à Dournon dans le Jura

Deux voitures se sont percutées de face ce dimanche 6 août vers 16 heures à Dournon dans le Jura, à la limite avec le Doubs, sur la route départementale 472. Une femme de 43 ans s'est retrouvée bloquée dans un des véhicules. Les pompiers ont dû la désincarcérer. Elle se trouvait en urgence absolue, mais son pronostique vital n'était pas engagé.

Une personne dans la même voiture a été plus légèrement blessée, comme les deux occupants du second véhicule. Tous ont été transportés à l'hôpital. On ignore pour l'instant les raisons de l'accident.

14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place.