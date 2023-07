Une femme de 47 ans poursuivie pour avoir poignardé son partenaire à Nantes

La femme sera jugée pour violences sur conjoint avec arme et non assistance à personne en danger.

Une femme de 47 ans est poursuivie pour avoir poignardé son partenaire mardi 11 juillet à Nantes, alors qu'il ne voulait pas quitter son appartement. Elle a été présentée devant le parquet ce samedi 15 juillet et sera jugée en septembre prochain, pour violences sur un conjoint avec arme et non assistance à personne en danger.

Jeudi 13 juillet vers 19h, les pompiers sont appelés pour un homme retrouvé dans les parties communes d'un immeuble, route de Sainte-Luce à Nantes, dans le quartier Doulon-Bottière. Avec deux entailles aux omoplates et sur le bras, un poumon perforé et le visage tuméfié, l'homme est transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé, il écope d'une incapacité totale de travail de 15 jours.

Il refuse de partir, son amante le poignarde

Deux jours plus tôt, le mardi soir, cet homme se trouve chez sa partenaire. D'après les premiers éléments de l'enquête, leur situation est compliquée, le couple semble souffrir de toxicomanie. Après une dispute, cette femme de 47 ans lui demande de quitter son appartement. Il refuse et elle lui porte deux coups de couteau. Selon la victime, on l'aurait empêché d'appeler les secours. Le lendemain matin, un ami le fait sortir du domicile et lui assène des coups de poing dans le visage. Il sera retrouvé dans le hall d'immeuble le lendemain seulement.

La femme est interpellée par la police, à la demande du parquet, le jeudi vers 13h. Alcoolisée, elle est placée en garde à vue. Elle reconnaît avoir porté, involontairement selon elle, deux coups de couteau. Elle sera jugée en septembre prochain par le tribunal correctionnel.