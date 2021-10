Une femme de 48 ans gravement blessée après une chute de deux étages au Coteau

Une femme de 48 ans a été admise dans un état grave au centre hospitalier de Roanne ce mercredi soir. Cette habitante du Coteau a été retrouvée inconsciente au pied de son immeuble, situé avenue de la Libération. Les pompiers et le SAMU 42 ont été alertés vers 19h20 et ont pris en charge la victime, blessée à la tête, au bras et au bassin.

Elle est tombée du deuxième étage de son immeuble. Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances précises de cette chute de huit mètres.