Une femme de 49 ans retrouvée morte à son domicile à Toulon

Une source policière confirme à France Bleu Provence que le corps d'une femme de 49 ans a été découvert vendredi soir, 1er juillet, à son domicile toulonnais, dans le quartier de Saint-Jean-du-Var. D'après cette même source, des traces suspectes ont été retrouvées sur le corps de la victime.

Rien ne confirme pour l'instant qu'il s'agit d'un homicide

Le frère de la victime a rapidement été placé en garde à vue. Toutefois, le procureur de Toulon annonce que la garde à vue a été levée car il y a "un certain nombre d'incertitudes médico légales sur les causes de la mort".

Samuel Finielz assure également que, pour l'instant, rien ne confirme qu'il s'agit d'un homicide. "_On est en attente de l'autopsie [...] L'enquête est en cours et on est en train de lever les incertitudes que l'on a relevées au cours de l'examen de levée de corp_s."