Une femme de 50 ans disparaît de l'hôpital de Falaise

Une femme de 50 ans est portée disparue depuis dimanche 8 août à Falaise. Elle a quitté l’hôpital vers 17h où elle avait été admise dans la nuit de samedi à dimanche. Sa famille et la gendarmerie lancent un appel à témoins. La quinquagénaire est partie sans téléphone et sans argent.

Valérie, 50 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis dimanche après-midi

Une femme de 50 ans a disparu de l'hôpital de Falaise dimanche 8 août, vers 17h. Elle avait été admise dans l'établissement dans la nuit de samedi à dimanche. L'hôpital et ses proches ont rapidement alerté la gendarmerie de Falaise. C'est la première fois qu'elle ne donne plus de nouvelles à sa famille. La quinquagénaire n'a pas d'argent et de téléphone sur elle.

Lors de sa disparition, cette femme qui se prénomme Valérie portait un pull et un legging marron, avec des ballerines bleues. Ses cheveux châtains mi-longs sont habituellement attachés et elle n'a pas ses lunettes. Elle mesure 1m65, a des yeux verts, est de corpulence ordinaire et habite le secteur de Falaise.

D'importants moyens sont mobilisés depuis dimanche pour la retrouver. Lundi, un hélicoptère a pris part aux recherches. La brigade de Falaise a sollicité l'aide d'une équipe cynophile et de son chien. Le Saint-Hubert poursuit son travail ce mardi, aux côtés d'une dizaine de militaires. Aucune piste n'est fermée, la disparue pourrait avoir quitté le département en stop ou être restée près du lieu où elle a été vue pour la dernière fois.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Falaise au 02 31 41 65 50.