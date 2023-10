Une femme de 50 ans entre la vie et la mort après l'incendie de son appartement à La Rochelle

Un feu a pris dans un immeuble de 7 étages, ce jeudi après-midi, avenue Billaud Varenne, dans le quartier de Villeneuve les Salines, à La Rochelle. Les pompiers ont été appelés pour un feu dans un appartement de 40 mètres carrés situé au 6e étage. A leur arrivée, ils ont découvert une femme de 50 ans dans un état très grave. Ils l'ont évacuée par les escaliers et transférée à l'hôpital de La Rochelle. Elle était entre la vie et la mort.

Une autre personne plus légèrement blessée a également été prise en charge par les pompiers

