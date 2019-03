Une femme de 50 ans jugée pour meurtre devant les assises de la Haute-Vienne

Limoges, France

Une affaire d'homicide involontaire est jugée à partir de ce vendredi devant la cour d'assises de la Haute-Vienne. L'accusée, une femme de 50 ans en détention provisoire depuis le drame, devra s'expliquer sur les circonstances de la mort de son compagnon âgé de 37 ans, le 25 mai 2016 à Aixe-sur-Vienne. L'homme a reçu au moins deux coups de couteau lors d'une soirée sur fond d'alcool et de disputes récurrentes.

Des antécédents de violences envers la victime

Le couple, qui entretenait une relation chaotique depuis environ quatre ans était connu des services de gendarmerie pour de précédentes altercations. L'homme avait en effet déjà été blessé, notamment à coup de couteau ou de tesson de bouteille par sa compagne, mais n'a jamais porté plainte. Ce soir-là, selon l'accusée ce serait une énième dispute qui aurait dégénéré. Tous les deux avaient bu et la quinquagénaire assure que c'est la victime qui a saisi un couteau de cuisine en premier pour la menacer. Elle aurait alors réussi à retourner le couteau contre lui, lors de l'altercation dont personne n'a été témoin.

Une première version rapidement contredite

Tout l'enjeu de ce procès sera de tenter d'y voir plus clair dans le déroulement des événements, d'autant que l'accusée a d'abord affirmé que l'homme était déjà blessé en arrivant chez elle. Une version rapidement contredite par les éléments matériels sur place. Certaines expertises iraient aussi à l'encontre de son récit concernant la bagarre, selon l'avocat de la famille de la victime. Des parties civiles qui s'interrogent aussi sur le comportement de l'accusée. Avant de prévenir les secours, elle a nettoyé les traces de sang dans la cuisine et pris une douche. La famille de la victime se demande donc si l'homme n'aurait pas pu être sauvé. La quinquagénaire explique pour sa part que tout s'est passé très vite et qu'elle n'avait pas réalisé la gravité des blessures de son compagnon. Elle encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle à l'issue de ce procès qui va durer 4 jours.