Une femme de 50 ans portée disparue à Sarrebourg

La police de Sarrebourg lance un avis de recherche après la disparition d'une femme âgée de 50 ans. Depuis le mardi 29 août, cette Mosellane résidant à Sarrebourg n'a plus donné de signe de vie, après avoir pris sa voiture pour aller chercher un colis à Strasbourg. C'est son mari qui a donné l'alerte au commissariat, voyant qu'elle ne rentrait pas. Son téléphone était éteint.

Pas un profil de fugueuse

Cette femme n'a pas l'habitude de fuguer et n'a aucun problème de santé notable. Elle mesure 1,64 mètres, est plutôt fine, et a des cheveux mi-courts ondulés grisonnants, avec des lunettes de vue. Au moment de sa disparition, elle portait un T-shirt blanc, un jean bleu et un K-way vert kaki. La voiture avec laquelle elle est partie est une Renault Scénic, immatriculée EV-294-MT.

Si vous avez la moindre information sur cette disparition, vous pouvez appeler le commissariat de Sarrebourg au 03 87 03 21 63.