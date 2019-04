Une femme de 50 ans tuée par arme à feu à Vidauban, son mari est le principal suspect

Vidauban, France

Une femme de 50 ans a été tuée par arme à feu ce samedi 6 avril devant son domicile de Vidauban (Var). Son mari, âgé de 51 ans, est le principal suspect. Il a pris la fuite et est activement recherché par les gendarmes de la compagnie de Draguignan. Une heure et demie avant le drame, les gendarmes étaient intervenus pour une première dispute et pour protéger la victime.

Menacée une première fois avec un couteau

Samedi, vers 19 heures 30, une première dispute éclate au domicile du couple. La femme est menacée avec un couteau. Elle se réfugie donc chez des voisins et appellent les gendarmes. Ils arrivent à 19 heures 52, selon Patrice Camberou, procureur de la République de Draguignan. Le mari n'est plus là et les forces de l'ordre conseillent à la victime de quitter Vidauban. Vers 21 heures, les gendarmes la rappellent. Elle est en train de monter dans sa voiture mais se met à crier car elle voit le suspect revenir muni d'une arme à feu. La communication coupe. Les voisins entendent plusieurs coups de feu. A 21 heures 06, les gendarmes découvrent la victime inanimée dans sa voiture. Elle décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Depuis, le mari n'est pas réapparu. Il est activement recherché.

Une plainte pour violences il y a 10 jours

Le couple, marié depuis fin 2017, ne s'entendait plus. Les disputes étaient fréquentes selon le voisinage. Il y a 10 jours, la victime avait d'ailleurs porté plainte pour des coups. Interpellé puis déféré devant le parquet de Draguignan, l'homme avait été placé sous contrôle judiciaire le 26 mars dernier avec, selon le communiqué du procureur, interdiction "d'entrer en contact avec son épouse et autorisé à ne se rendre au domicile que pour les seuls besoins de son exercice professionnel", ses bureaux étant implantés dans la villa de Vidauban. L'homme avait également été condamné en 2014 à de la prison avec sursis pour des violences conjugales commise lors d'une précédente union.