Rouen, France

Tout commence par la panne d'une voiture immatriculée au Royaume Uni. Elle tracte une caravane. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Les parents accompagnés de 3 enfants sortent. La dépanneuse arrive sur place pour les secourir. Mais en voulant éviter l'incident, une automobiliste de 53 ans a elle même un accident matériel . Elle sort de son véhicule mais elle est fauchée par une autre voiture. Elle décède. Le chauffard lui prend la fuite. Il a été rapidement rattrapé par les forces de l'ordre.

Un deuxième accident

Conséquence une situation inhabituelle sur cette 4 voies et survient alors un nouvel accident. Un homme de 55 ans n'est heureusement que légèrement blessé. Il est été transporté à l'hôpital Saint Julien à Petit Quevilly . Au total : 6 véhicules et 11 personnes impliquées et une quinzaine de pompiers mobilisés. La Sud 3 est fermée à la circulation.