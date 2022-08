Une femme de 55 ans arrêtée pour avoir déclenché huit incendies à Couzeix "par ennui"

Une femme de 55 ans a été interpellé, mardi 16 août par la police de Limoges, à l'issue de quelques jours d'enquête sur des incendies suspects à Couzeix. En quelques jours, depuis le début du mois d'août, huit haies et clôtures ont brûlé dans plusieurs rues de la ville, l'un de ces incendies ayant menacé de près la cantine de l'école Jean Moulin.

Le dispositif de surveillance et l'enquête menés par la police a permis de repérer et d'identifier une habitante de Couzeix promenant un chien. Celle-ci a été interpellée chez elle ce mardi et a reconnu les faits. Elle explique avoir déclenché ces feux "par ennui et stress de rentrer chez elle dans un contexte familial difficile, et aimant regarder le départ de feu".

Cette femme ne présente aucun antécédent psychiatrique mais fera l'objet d'une expertise. Elle a été placée sous contrôle judiciaire en attendant son procès au mois de décembre prochain.