Un ancienne cadre de la Banque de France comparaît à partir de ce mardi pour avoir étouffé son ex-mari sur un catamaran à Bandol (Var) en 2010 et tenté de faire disparaître le corps en le jetant à la mer. À l'audience, elle plaidera la légitime défense.

Aix-en-Provence, France

Annie Slama, âgée de 61 ans, comparaît à partir de ce mardi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le meurtre de son ex-mari sur un catamaran à Bandol en octobre 2010. Son avocat a fait savoir qu'il plaidera la légitime défense, l'accusée ayant subi des violences conjugales pendant 17 ans.

"C'était lui ou moi" (Annie Slama)

"C'était lui ou moi", a raconté Annie Slama, qui a étouffé son ex-mari après une dispute dans la nuit du 25 au 26 septembre 2010. Elle a ensuite dissimulé le corps en attachant les poignets de la victime avec une chaîne métallique et en plongeant à la mer le cadavre attaché à une ancre.

Six jours après le meurtre, elle retourne sur le bateau

Les constatations montrent que l'asphyxie "serait plutôt due à l'apposition d'un scotch" sur les orifices respiratoires, ce qui accréditerait "une mise à mort volontaire" de la victime décédée à la suite d'une "lente agonie". Ne sachant pas quoi faire du cadavre, elle indiquera être retournée six jours plus tard sur le bateau pour s'en débarrasser et "offrir une sépulture marine" à son ex-mari qui avait toujours voulu mourir en mer.

Cette ancienne cadre de la Banque de France, qui comparaît libre après avoir effectué 18 mois de détention provisoire, a expliqué qu'elle subissait les violences de cet homme dont elle était séparée depuis cinq ans avant de le tuer. Des tentatives d'étranglements ou des agressions à la hache qui avaient valu à la victime des condamnations et des séjours en hôpital psychiatrique.

Le procès doit s'achever jeudi. L'accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité.