Une femme de 64 ans tue son ex-compagnon d'un coup de carabine à Saint-Pierre-des-Nids

C'est un dimanche soir comme les autres dans la campagne mayennaise. Pas un bruit, tout est calme. Soudain, une détonation. Un coup de fusil sans aucun doute. Dans une maison, un peu à l'écart du village, un homme gît à terre. Il vient d'être touché par un tir de carabine. Il est mort. Sa compagne vient de commettre l'irréparable. Elle alerte aussitôt les pompiers. Des gendarmes se déplacent également. C'est un meurtre, l'affaire va vite faire le tour de la commune.

Une soirée alcoolisée, une violente dispute, un coup de fusil

Plus tôt dans la soirée, ce couple, en cours de séparation, et qui n'avait jamais fait parler de lui jusque-là, se dispute violemment, l'alcool coule à flots. Une réconciliation semble impossible. La femme, âgée de 64 ans, se saisit d'un fusil. Un seul coup. Un coup mortel, l'autopsie le confirme. La victime est âgée de 46 ans. L'enquête est confiée à un juge d'instruction du Mans. Une information judiciaire est ouverte pour meurtre. Mise en examen et placée en détention provisoire, la meurtrière présumée risque la réclusion à perpétuité.