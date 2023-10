Une femme de 65 ans meurt dans un accident sur l'A10 en Charente-Maritime

Un accident mortel ce samedi soir sur l'autoroute A10 dans le sens Bordeaux Paris, au nord de la Charente-Maritime a fait un mort et un blessé grave. Une femme de 65 ans est décédée une autre de 62 ans a été gravement blessée dans une collision entre une fourgonnette et une voiture à hauteur de Dœuil-sur-le-Mignon , à la limite des départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Il était environ 23h quand les deux véhicules se sont télescopés.

ⓘ Publicité

Un important dispositif de secours a été mobilisé

Le choc très violent a nécessité l'intervention d'une vingtaine de pompiers, venus avec trois véhicules de désincarcération. A l'arrivée des secours la conductrice de la voiture, une femme de 65 ans, était en arrêt cardio-respiratoire, elle est décédée. Sa passagère âgée de 62 ans gravement blessée a été évacuée vers l'Hôpital de Saint-Jean d'Angély. Dans l'autre véhicule le conducteur de 37 ans et sa passagère de 23 ans ont été plus légèrement blessés et examinés sur place par une équipe du SMUR.