Une femme de 65 ans tuée dans un accident de la route à Beaucroissant

Une collision entre un poids-lourd et deux voitures a fait une morte et deux blessés à la mi-journée ce lundi, sur la route départementale 1085

Un accident s'est produit entre un camion et deux voitures vers 12h ce lundi sur la RD1085 à Beaucroissant (Isère) qui a été fatal à une femme de 65 ans, en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et qui n'a pas pu être réanimée. Cinq personnes en tout étaient impliquées. Un homme de 69 ans et une femme de 74 ans ont été hospitalisées blessés à Voiron. Les deux dernières personnes impliquées ont été prise en charge très choquées psychologiquement.