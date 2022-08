Haute-Vienne : interpellation d'une femme de 68 ans soupçonnée d'avoir allumé 20 incendies

Une pyromane présumée a été interpellée ces derniers jours en Haute-Vienne, a-t-on appris ce mercredi auprès des services de gendarmerie de Haute-Vienne. La personne arrêtée, une retraitée de 68 ans, aurait reconnu devant les enquêteurs de la brigade de recherches de Limoges avoir allumé pas moins de vingt incendies dans le département, entre 2019 et 2022.

Un mode opératoire récurrent

Les gendarmes avaient en effet noté un mode opératoire récurrent lors des feux de forêts constatés début août sur les communes de Saint-Hilaire les Places, Ladignac le Long, La Meyze, Bussière-Galand, Les Cars ou Flavignac. A chaque fois, le feu était parti en bordure de route, en lisière du bois, l'hypothèse criminelle ne faisait du coup guère de doute.

Les investigations des gendarmes, et notamment le travail des techniciens en identification criminelle, les ont conduit vers cette femme de 68 ans, qui une fois interpellée a vite reconnu avoir allumé 20 incendies, dans le même secteur, entre l'été 2019 et ce mois d'août 2022. On ignore, pour l'instant, les raisons qui l'ont poussé à commettre ces gestes, dont elle devra s'expliquer devant le tribunal judiciaire de Limoges le 13 janvier prochain. D'ici là, elle est placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de soins, avec interdiction de se présenter sur les territoires des communes de Ladignac le Long et de St Hilaire les place.

Deuxième interpellation de l'été en Haute-Vienne pour des feux de forêt

Cette enquête a nécessité la mobilisation de nombreux services de gendarmerie : unités territoriales, pelotons de surveillance et d’intervention, brigades motorisées, techniciens en identification criminelle, et brigades de recherche avaient ainsi été saisis, pour mener à cette interpellation qui est la deuxième effectuée par les gendarmes haut-viennois cet été. Un premier incendiaire présumé, soupçonné d'être à l'origine de 8 feux en juin et juillet dernier sur la commune de Saint Sulpice les feuilles avait déjà été arrêté. Il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Limoges dans l'attente de sa comparution devant le tribunal judiciaire.