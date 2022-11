Une femme de 69 ans tombe accidentellement dans la Sèvre Niortaise

Une femme de 69 ans est accidentellement tombée à l'eau ce mercredi 23 novembre, vers 18h. Elle a chuté dans la Sèvre Niortaise, au niveau de l'écluse du Brault, à Charron, tout au nord de la Charente-Maritime. Avec le fort courant de la marée descendante elle a rapidement dérivé en direction de l'estuaire. Des moyens terrestres et aériens ont rapidement été engagés pour la secourir. Ce sont finalement les sauveteurs aquatiques qui ont réussi à la récupérer et à l'hélitreuiller via l'hélicoptère Dragon 17. Elle a ensuite été emmenée à l'hôpital de La Rochelle, en arrêt cardiaque.

