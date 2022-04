Une femme de 70 ans meurt dans un accident de la route à Vielleségure

Un accident de la route ce matin à Vielleségure, sur la départementale entre Mourenx et Navarrenx, a impliqué quatre voitures. Une femme de 70 ans est morte selon les pompiers, une autre de 52 ans a été transportée en urgence par hélicoptère vers l'hôpital.

Une femme de 70 ans est morte ce vendredi matin dans un accident de la route, peu avant 9 heures, à Vielleségure, sur la départementale entre Mourenx et Navarrenx. L'accident a impliqué quatre voitures au total indiquent les pompiers des Pyrénées-Atlantiques. Une femme de 52 ans, désincarcérée de son véhicule, a elle été transportée par hélicoptère à l'hôpital de Pau. Alors qu'un homme de 28 ans et une femme de 42 ans, plus légèrement touchés ont été transportés en état d'urgence relative à l'hôpital d'Orthez.