Une femme de 70 ans meurt intoxiquée par du gaz à Nantes

On ne sait pas pour l'instant d'où vient la fuite de gaz mais une femme de 70 ans a été retrouvée morte à son domicile à Nantes. Les pompiers l'ont trouvé chez elle vers midi. Son décès est "probablement dû à une intoxication au CO" selon les pompiers. Ils ont mené des opérations de reconnaissance dans les appartements voisins mais elles se sont révélées infructueuses. L’origine des émanations d’oxyde de carbone n’a pas été découverte.

La police était sur les lieux et la Mairie de Nantes fera une inspection technique des locaux en début de semaine prochaine. Le CO est "un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel résulte d'une combustion incomplète", selon le ministère de la santé.