Une femme de 70 ans rescapée d'une chute de 20 mètres aux cascades d'Orgon

Le GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, a été mobilisé ce jeudi pour porter secours à une randonneuse de 70 ans qui venait de faire une chute d'une vingtaine de mètres dans le secteur des cascades d'Orgon (Gard).

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus ce jeudi matin vers 10h pour porter secours à une randonneuse de 70 ans, aux cascades d'Orgon à Arphy, près du Vigan. Elle venait de faire une chute d'une vingtaine de mètres. La victime a le bras cassé, elle souffre également de douleurs au dos.

En plus des sapeurs-pompiers du Vigan, le GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) a été également mobilisé : l'endroit était très difficilement accessible, et il a fallu hélitreuiller la victime. Elle a été ensuite transportée vers le centre hospitalier de Nîmes.