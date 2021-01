Une femme de 71 ans brûlée au visage et aux mains après un incendie dans sa maison à Angiens

Une femme de 71 ans a été brûlée au visage et aux mains après un incendie dans les combles et le toit de sa maison à Angiens. Elle a été transportée au CHU de Rouen.

Une femme de 71 ans a été brûlée au visage et aux mains après un incendie dans les combles et le toit de sa maison à Angiens, une commune au nord du département entre Fécamp et Dieppe. Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mercredi matin pour secourir la septuagénaire. Et éteindre le feu.

Lorsque les pompiers sont arrivés, le toit et les combles de sa maison étaient totalement embrasés par le feu. L'occupante des lieux, brûlée au visage et aux mains, a été transportée au CHU de Rouen. Son mari n'était pas présent au moment de l'incendie. Il devrait être relogé par des proches.