Une femme de 71 ans en état d'urgence absolue après un accident entre Caen et Douvres

Un accident entre quatre voitures et un poids-lourd a fait trois blessées mardi matin entre Douvres et Caen, sur la départementale 7. Le SAMU a transporté une femme de 71 ans à l'hôpital dans un état d'urgence absolue. Deux autres victimes sont plus légèrement blessées.