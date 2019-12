Une femme de 72 ans, à l'état de santé préoccupant, a disparu de l'hôpital de Nîmes

Nîmes, France

Kristina Kinka, âgée de 72 ans a disparu depuis ce lundi indique la police de Nîmes qui lance un avis de disparition inquiétante. Elle a fugué de l’hôpital Carémeau vers 13h00 où elle a subi une opération chirurgicale. Son état de santé est préoccupant, Kristina Kinka ne se serait pas alimentée depuis l'opération. Très désorientée avec un esprit confus, la septuagénaire a tendance à s'exprimer en polonais. Avant de quitter Carémau, elle aurait exprimé l'intention de retourner à son domicile à Alès.

Toutes les recherches sont restées vaines pour l'instant.

Elle mesure 1m70, corpulence mince, cheveux courts blonds/blancs ondulés. Vêtue d'un gilet foncé, un chemise bleu clair et un pantalon foncé. Elle avait à la main un sac en plastique blanc. Elle portait un gros pansement au niveau de la joue et un autre au niveau du cou (suite à une opération de la mâchoire jeudi dernier). Elle aurait été vue vers 14h00 au niveau du Mac Do de St Césaire en direction de la route de Sommières.



Si vous l'avez vue composez le 17.